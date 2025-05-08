Spectacle Philippine Delaire Le Touquet-Paris-Plage

Spectacle Philippine Delaire

Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher
Le Touquet-Paris-Plage

Date : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02

C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.

Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ? .

Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

