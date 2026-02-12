Visite guidée Balade sensorielle en forêt

intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le dimanche 14 juin 2026 dans le cadre des Nuits des forêts

Participez à une balade immersive au cœur de la forêt du Touquet.

À travers une expérience sensorielle, vous explorerez la forêt sous un autre regard écoutez le souffle du vent, le chant des oiseaux, touchez l’écorce des arbres, respirez les effluves naturels.

Cette balade vous invite à renouer avec la nature et à vivre la forêt d’une manière apaisée et originale.

2h à pied

Jauge limitée

Rendez-vous intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots

Sur réservation

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

NOUVEAU

La station est heureuse de vous proposer un programme de fidélité, 100% gratuit, ouvert à tous et pour toute la famille !

Que vous soyez Résident(e)s ou Amis du Touquet , ce programme de fidélité est fait pour vous ! .

intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Balade sensorielle en forêt Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage