Le Touquet-Paris-Plage

Tournée Vincent Delerm

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret. .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

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English :

L’événement Tournée Vincent Delerm Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage