Tournée Vincent Delerm Le Touquet-Paris-Plage
Tournée Vincent Delerm Le Touquet-Paris-Plage samedi 9 mai 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Tournée Vincent Delerm
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret. .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00
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L’événement Tournée Vincent Delerm Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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