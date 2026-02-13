« Le secret des vieux arbres : une biodiversité cachée », Domaine du Thil, Saint-Médard-en-Jalles

« Le secret des vieux arbres : une biodiversité cachée » Mercredi 18 mars, 14h00 Domaine du Thil Gironde

sortie gratuite sur réservation

Une sortie nature du Parc des Jalles pour découvrir la biodiversité au coeur de nos vieux arbres, patrimoine vivant de nos sociétés.

Domaine du Thil Domaine du Thil, saint médard en jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

« Les vieux arbres regorgent de cavités cachées et de bois mort, offrant le gîte et le couvert à de très nombreuses espèces.. Focus sur ces habitats de « l’ombre » ! » biodiversité vieux arbres

crédit photo : Cistude Nature