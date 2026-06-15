Le seigneur des anneaux Vierzon
Le seigneur des anneaux Vierzon mardi 17 novembre 2026.
Vierzon
Le seigneur des anneaux
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 38.99 – 38.99 – 79.99 EUR
38.99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 16:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Plongez dans l’univers musical unique de J.R.R. Tolkien, lors d’un concert exceptionnel avec des solistes de renommée internationale, la voix du légendaire interprète de Saroumane, Sir Christopher Lee, l’Orchestre et le Chœur de la Comté des sonorités menaçantes du Mordor et des attaques stridentes des Cavaliers Noirs aux mélodies envoûtantes des Elfes. 38.99 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Le seigneur des anneaux Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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