Le service des Archives Communales de Saint-Junien vous ouvre ses portes !, Centre administratif Martial Pascaud, Saint-Junien

Informations pratiques

Le service des Archives Communales de Saint-Junien vous ouvre ses portes ! 18 et 19 septembre Centre administratif Martial Pascaud Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le service des Archives Communales de Saint-Junien vous ouvre ses portes !

Découvrez nos missions et visitez des espaces habituellement fermés au public, comme les rayonnages où sont conservés les documents d’archives. Consultez des documents exceptionnels comme le Plan Collin, un Estat topographique représentant la ville de Saint-Junien en 1655. Et parcourez les étapes de sa restauration en 2009 par La Reliure du Limousin. Ces journées seront également l’occasion de découvrir notre tout nouveau site internet, entièrement conçu et administré en interne.

Nous vous attendons, sans réservation, au Centre administratif Martial Pascaud le vendredi 18 septembre de 13h30 à 19h et le samedi 19 septembre de 10h à 12h puis de 13h à 18h.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez nous par courriel à archives@saint-junien.fr ou par téléphone au 05.55.43.06.85.

Centre administratif Martial Pascaud 17 place Auguste Roche 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 43 06 85 https://archives.saint-junien.fr/ [{« link »: « mailto:archives@saint-junien.fr »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le service des Archives Communales de Saint-Junien vous ouvre ses portes !

©DR