Le Show Tropikal de Métisse à Nantes Salle festive Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 15:30 – 23:30

Gratuit : non 25€ en ligne / 30€ sur place pour un adultes Réservation sur HelloAsso ou sur Bizouk Tout public

Le showTropikal de Métisse ANantesNous recevrons de nombreux artistes antllakis lors de cet après midi à la salle Festive Nantes Nord

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

+33 6 98 24 97 02



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