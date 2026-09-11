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Le Show Tropikal de Métisse à Nantes Salle festive Nantes Nord Nantes

samedi 24 octobre 2026 · Salle festive Nantes Nord · Nantes

Le Show Tropikal de Métisse à Nantes Salle festive Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Salle festive Nantes Nord
Adresse
73 Avenue du Bout des Landes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
25€ en ligne / 30€ sur place pour un adultes Réservation sur HelloAsso ou sur Bizouk

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 15:30 – 23:30
Gratuit : non 25€ en ligne / 30€ sur place pour un adultes Réservation sur HelloAsso ou sur Bizouk Tout public 

Le showTropikal de Métisse ANantesNous recevrons de nombreux artistes antllakis lors de cet après midi à la salle Festive Nantes Nord

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300
+33 6 98 24 97 02


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