Informations pratiques

Béziers

LE SIFFLEUR

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Fred Radix siffle les grands airs de Bizet à Mozart, entre humour décalé, poésie et virtuosité, accompagné de son quatuor à cordes.

Un spectacle singulier, musical, poétique et humoristique.

Humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet l’élégance de Fred Radix opère une nouvelle fois. Queue-de-pie et allure sérieuse… On pense d’abord assister à un récital dans le respect des codes les plus purs et rigoureux du genre.

C’est sans compter sur la personnalité de Fred Radix, qui vous entraîne dans un spectacle OVNI, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise prodigieuse du sifflet.

Le public n’est pas du genre à supporter les circonvolutions d’un historien en pleine conférence sur l’histoire de la musique sifflée ? Qu’à cela ne tienne ! Pour servir son propos, notre spécialiste consent, au détour d’un morceau, à vulgariser son sujet, ne laissant rien au hasard pour vous amuser.

Rien n’est trop beau pour vous ! Accompagné de son quatuor à cordes, il interprète — en sifflant, bien sûr — les plus beaux airs de la musique classique, de Bizet à Mozart, en passant par Satie, mais aussi des Beatles à Ennio Morricone, pour mieux vous séduire…

Le Siffleur ose tout !

À partir de 10 ans .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr

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English : LE SIFFLEUR

Fred Radix’s personality draws you into a one-of-a-kind show that blends offbeat humor, a slapstick comedy routine, and a prodigious mastery of the whistle.

L’événement LE SIFFLEUR Béziers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34