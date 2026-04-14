Le Signal : visite – escape game – aventure immersive, observatoire de la Côte d’Azur, Nice

Le Signal : visite – escape game – aventure immersive Samedi 23 mai, 19h00 observatoire de la Côte d’Azur Alpes-Maritimes

Normal : 30€ | Réduit : 26€ | Groupe : 28€ | Pack Famille : 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Un signal artificiel a été confirmé. Le protocole post-détection est déclenché : sous la Grande Coupole, vous intégrez une cellule de décision citoyenne où chaque geste compte — discrétion, infiltration, contre-mesures.

Choisissez votre camp :

• SCIENCE — prouver, vérifier, convaincre.

• ESPIONS — protéger, masquer, contrôler.

• MÉDIAS — enquêter, révéler, responsabiliser le public.

Explorez les lieux emblématiques de l’Observatoire de la Côte d’Azur, infiltrez des zones restreintes, et relevez des défis mêlant espionnage et science : analyse de données, décodage d’images, spectroscopie, traque de fuites, sécurisation de terminaux, vérification d’infox.

Validez vos badges de vote en identifiant la bonne planète, en évaluant son habitabilité et en situant sa position dans l’Univers. Puis aidez votre camp via des missions rapides (retrouver un signal ancien, décrypter un SOS caché, orchestrer/contrer une fuite de données…) pour gagner des badges supplémentaires et faire pencher la balance.

À la fin, un vote citoyen tranche deux questions décisives : répondre au message ? révéler son existence au monde entier ? Un thriller immersif, entre escape game et jeu grandeur nature, où espionnage, science et éthique s’entrechoquent sous l’immense dôme de fer de la Grande Coupole.

UN ESCAPE GAME IMMERSIF ENTRE SCIENCE ET FICTION !

observatoire de la Côte d’Azur 96 Bd de l’Observatoire, 06300 Nice Nice 06730 L’Ariane Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492003011 https://www.oca.eu/fr/cat-visite-activites https://www.facebook.com/ObsCoteAzur/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/obscoteazur/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://levenementclef.fr/reservation/ »}] Situé à Nice, sur le Mont-Gros, le site historique de l’Observatoire de la Côte d’Azur propose des visites guidées tout au long de l’année. Celles-ci permettent d’apprécier la beauté du patrimoine tant architectural que naturel du site du Mont Gros ainsi que le panorama exceptionnel sur la baie des Anges. La visite permet de découvrir les bâtiments et les instruments d’observation dans le respect des partis pris de l’architecte Charles Garnier ainsi que la découverte de l’espace muséal immersif Universarium. La visite se fait à pied au sein d’un parc forestier de 35 hectares en compagnie d’un médiateur scientifique. Plusieurs formats de visites sont possibles, en famille ou en groupe (scolaire, entreprises, associations…), chacun trouvera sa formule ! Stationnement à l’intérieur du site de l’Observatoire, au plus près des animations proposées.

Un signal artificiel a été confirmé. Le protocole post-détection est déclenché : sous la Grande Coupole, vous intégrez une cellule de décision citoyenne où chaque geste compte — discrétion, votre…

©l’evenement clef