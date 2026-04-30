Le Silence des lignées MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Cette création du Collectif des Lignées explore les silences qui

traversent les familles et l’empreinte qu’ils laissent sur les

générations suivantes.

Comment le silence d’une arrière-grand-mère

peut-il se répercuter sur le corps de son arrière-petite-fille ? Qu’y

a-t-il derrière les silences des hommes ?

En levant le voile sur

ces non-dits, le spectacle, construit en triptyque choisit la parole et

le mouvement pour rompre avec le poids du passé et libérer les corps.

LE COLLECTIF DES LIGNÉES

Le collectif des

Lignées est une réunion de membres d’une même famille et d’ami·es d’âges

et d’univers différents qui souhaitent travailler ensemble sur la

question des silences au sein de la famille.

Le travail a

commencé en 2022 par le silence des femmes, s’est poursuivi en 2024 avec

le silence des hommes et se termine en 2026 par le silence des hommes

et des femmes. Le projet est porté par l’association De Main en Main.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On

appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux

fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle

sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Une création qui pose la question des silences des femmes et des hommes au sein de leurs familles.

Le samedi 30 mai 2026

de 19h30 à 20h35

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T23:35:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T20:35:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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