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Le Silence des lignées MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Le Silence des lignées MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Le Silence des lignées MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS samedi 30 mai 2026.

Lieu : MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Adresse : 4 rue Félibien

Ville : 75006 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p>Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)</p>

Cette création du Collectif des Lignées explore les silences qui
traversent les familles et l’empreinte qu’ils laissent sur les
générations suivantes.

Comment le silence d’une arrière-grand-mère
peut-il se répercuter sur le corps de son arrière-petite-fille ? Qu’y
a-t-il derrière les silences des hommes ?

En levant le voile sur
ces non-dits, le spectacle, construit en triptyque choisit la parole et
le mouvement pour rompre avec le poids du passé et libérer les corps.

LE COLLECTIF DES LIGNÉES

Le collectif des
Lignées est une réunion de membres d’une même famille et d’ami·es d’âges
et d’univers différents qui souhaitent travailler ensemble sur la
question des silences au sein de la famille.

Le travail a
commencé en 2022 par le silence des femmes, s’est poursuivi en 2024 avec
le silence des hommes et se termine en 2026 par le silence des hommes
et des femmes. Le projet est porté par l’association De Main en Main.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On
appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux
fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle
sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Une création qui pose la question des silences des femmes et des hommes au sein de leurs familles.
Le samedi 30 mai 2026
de 19h30 à 20h35
payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T23:35:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T20:35:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien  75006 PARIS
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs


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