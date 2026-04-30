Le Silence des lignées MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
Le Silence des lignées MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS samedi 30 mai 2026.
Cette création du Collectif des Lignées explore les silences qui
traversent les familles et l’empreinte qu’ils laissent sur les
générations suivantes.
Comment le silence d’une arrière-grand-mère
peut-il se répercuter sur le corps de son arrière-petite-fille ? Qu’y
a-t-il derrière les silences des hommes ?
En levant le voile sur
ces non-dits, le spectacle, construit en triptyque choisit la parole et
le mouvement pour rompre avec le poids du passé et libérer les corps.
LE COLLECTIF DES LIGNÉES
Le collectif des
Lignées est une réunion de membres d’une même famille et d’ami·es d’âges
et d’univers différents qui souhaitent travailler ensemble sur la
question des silences au sein de la famille.
Le travail a
commencé en 2022 par le silence des femmes, s’est poursuivi en 2024 avec
le silence des hommes et se termine en 2026 par le silence des hommes
et des femmes. Le projet est porté par l’association De Main en Main.
Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026
On
appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux
fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle
sème deux fois l’an !
Découvrez la programmation ici.
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.
Une création qui pose la question des silences des femmes et des hommes au sein de leurs familles.
Le samedi 30 mai 2026
de 19h30 à 20h35
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T23:35:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T20:35:00+02:00
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs
Afficher la carte du lieu MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 30 avril 2026
- Visite Jardins contemporains du quartier des Grands Moulins jardin Abbé Pierre Grands Moulins paris 30 avril 2026
- Exposition « Kazuo Kitai, l’éloge du quotidien – Soixante ans à photographier le Japon » 30 avril 2026
- Croquer l’info : dessins satiriques de Coco et Juin, réalisés lors de la rencontre « Guerre en Ukraine la voix des femmes » Bibliothèque Benoîte Groult Paris 30 avril 2026
- Journée de vaccinations pour tous ! Hôpital Hôtel Dieu Paris 30 avril 2026