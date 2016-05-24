Le SimiliCircus – groupe de création du Lido, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Le SimiliCircus – groupe de création du Lido Dimanche 24 mai, 16h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dimanche 24 mai – 16h

Les jeunes du SimiliCircus pratiquent le cirque au Lido depuis leurs sept ans. Ils ont maintenant entre treize et dix-sept et ont eu la chance de développer leur passion et leurs talents. Avec un spectacle imaginé collectivement, ils proposent un voyage dans leur(s) monde(s).

En partenariat avec le Centre municipal des Arts du cirque – Lido.

Médiathèque José Cabanis – Place de la Légion d’Honneur

Durée : 1h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

