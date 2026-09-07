Le site antique expliqué, Moingt, Montbrison

Informations pratiques

Le site antique expliqué 19 et 20 septembre Moingt Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans l’accueil du bâtiment ouvert à l’occasion des Journées du patrimoine, une exposition présente l’histoire du site.

De nouveaux panneaux explicatifs extérieurs retracent également les éléments essentiels. Ils permettent de comprendre les thermes romains et les espaces verts qui aujourd’hui embellissent le site.

Moingt Allée du Théâtre, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Le théâtre antique de Moingt

Quelques murs et les rebords de talus aujourd’hui englobés dans un espace urbanisé laissent deviner l’emprise du théâtre antique.

Le nom des lieux : Le Mur des Sarrasins nous révèle que la population locale avait reconnu dans ces vieux murs des vestiges anciens. Mais ce n’est qu’au 19ème siècle que Th Rochigneux puis Auguste Bernard en ont fait une première étude. Ils décrivent un théâtre romain original puisqu’il est déjà acquis que la cavea ne possédait pas de rangées de gradins de pierre mais sans doute un remblai de terre. Il était adossé à un mur semi-circulaire qui subsiste en partie. Il est venu se loger sur les premières pentes des Monts du Forez peut-être pour bénéficier plus vite de l’ombre comme le conseillait l’ingénieur architecte Vitruve (1er siècle) mais aussi pour conserver un bon éclairage de la scène en fin d’après-midi. En outre, Le relief situé à l’arrière favorise une meilleure acoustique. Son axe permet d’échapper aux vents dominants et aussi de l’ouvrir vers le sanctuaire.

Aucun élément ne permet de dater précisément la construction du théâtre. Mais il a été agrandi et réaménagé, pour atteindre l’emprise qu’on lui devine aujourd’hui. Comme les autres monuments gallo-romains d’Aquae Segetae il a très probablement servi de carrière après le IIIème siècle, nous le constatons en observant de nombreuses pierres de remploi dans les monuments médiévaux de Moingt et de Montbrison.

Dans l’accueil du bâtiment ouvert à l’occasion des Journées du patrimoine, une exposition présente l’histoire du site.

©Ville de Montbrison