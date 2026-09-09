Le site de la Corderie à travers les âges, Jardin Saint Nicolas, Marseille

Informations pratiques

Le site de la Corderie à travers les âges Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Jardin Saint Nicolas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez l’aménagement du jardin Saint-Nicolas, qui propose une exploration dans l’histoire de Marseille et un focus sur la carrière antique de la Corderie, en présence de Fabrice Denise, directeur du musée d’Histoire de Marseille.

Jardin Saint Nicolas 69 boulevard de la Corderie 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://musee-histoire.marseille.fr/lieux/jardin-saint-nicolas e jardin Saint-Nicolas, situé à proximité immédiate du site archéologique de la carrière antique de la Corderie, a été inauguré en décembre 2025. Ce jardin public, destiné aux enfants, met en valeur le patrimoine historique du quartier grâce à divers outils conçus par le Musée d’Histoire.

Découvrez l’aménagement du jardin Saint-Nicolas, qui propose une exploration dans l’histoire de Marseille et un focus sur la carrière antique de la Corderie, en présence de Fabrice Denise, directeur…

©clementine LINTE