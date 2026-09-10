« Le sixième, vous avez dit usines ?… », Place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond, Lyon

Informations pratiques

« Le sixième, vous avez dit usines ?… » Dimanche 18 octobre, 14h00 Place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond Métropole de Lyon

10€, demi tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants – règlement, espèces ou chèque, sur place avant le départ du parcours – pas de paiement en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Le VI° affiche une image de quartier résidentiel. On peine à l’imaginer hérissé de cheminées d’usines !… Pourtant des entreprises mondialement connues y firent leurs premiers pas. Au fil de ce parcours nous découvrirons de nombreux édifices qui furent autrefois sièges d’entreprises et parfois aussi lieux de production. Certains de ces bâtiments réhabilités ont aujourd’hui acquis une nouvelle fonction. Nous déplorerons la disparition d’oeuvres d’architectes réputés. Mais nous aurons l’agréable surprise de constater que derrière des contructions récentes se dissimulent parfois des vestiges d’usines dont nous évoquerons l’histoire.

Départ du parcours à 14h place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond

La réservation est possible via le site https://www.parcoursdhistoire.com rubrique « Contactez moi » mais elle n’est pas obligatoire.

Place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond place du Maréchal Lyautey 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.parcoursdhistoire.com »}]

Le VI° affiche une image de quartier résidentiel. On peine à l’imaginer hérissé de cheminées d’usines !… Pourtant des entreprises mondialement connues y firent leurs premiers pas. Au fil de ce nous…

©ChantalJaneBuisson