Le sol et sa biodiversité dans les potagers, Parc du Grand Blottereau, Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Le sol et sa biodiversité dans les potagers Mercredi 16 septembre, 16h30 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Le sol est un milieu vivant en constante évolution. Quelles sont les clés pour améliorer la biodiversité du sol potager ? Échangez autour des bonnes pratiques afin de favoriser le monde du vivant.
Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}]
Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
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