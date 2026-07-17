Le sol et sa biodiversité dans les potagers, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Le sol et sa biodiversité dans les potagers Mercredi 16 septembre, 16h30 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Le sol est un milieu vivant en constante évolution. Quelles sont les clés pour améliorer la biodiversité du sol potager ? Échangez autour des bonnes pratiques afin de favoriser le monde du vivant.

Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}]

Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.