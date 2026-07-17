Le sol et ses petites bêtes : venez mener l’enquête !, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Le sol et ses petites bêtes : venez mener l’enquête ! Mercredi 16 septembre, 15h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Partez à la découverte d’un monde inconnu et pourtant sous vos pieds ! Le sol ! Terre, cailloux, sable…Aidés de vos sens et des outils qui vous seront prêtés, venez mener l’enquête pour découvrir qui y vit !

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22&page=0 »}]

Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.