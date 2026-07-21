Le soleil descendra derrière la montagne de Robert Bober Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 15 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Début des années 1960, Bernard et Alex sont deux frères mais n’ont pas le même nom. Bernard s’appelle Appelbaum et son père fut déporté à Auschwitz en 1942. Alex s’appelle Zygleman et son père a trouvé la mort en 1949 dans un avion qui s’est écrasé aux Açores. Leur mère a aimé les deux hommes dans une histoire qui rappelle celle de Jules et Jim. Dans un emboîtement de récits qui se font écho rappelant la tradition hassidique entre fiction et vérité, ce roman d’initiation est une quête à travers les souvenirs, les archives du passé, avec ses absences et ses disparitions.
En présence de l’auteur.
En conversation avec FrédériqueBerthet, auteure et professeure d’études cinématographique à l’université Paris‑Cité. Lecture par LaurentPoitrenaux, comédien.
Dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres
P.O.L., 2026.
Le dimanche 15 novembre 2026
de à
payant
Tarif : 5/3€
– Plus d’informations –
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-15T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-16T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-11-15T00:00:00+02:00_2026-11-15T23:59:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-exposition-simone-veil +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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