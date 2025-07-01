LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, ARTHUR NAUZYCIEL / NICOLAS ELLIS Théâtre National de Bretagne Rennes 29 et 30 avril Ille-et-Vilaine

À l’invitation de Nicolas Ellis, directeur musical de l’Orchestre National de Bretagne, Arthur Nauzyciel adapte Le Songe d’une nuit d’été de Felix Mendelssohn dans sa version oratorio, mêlant musique et extraits de la pièce de Shakespeare.

4 jeunes amants se perdent dans une forêt enchantée où les frontières entre rêve et réalité s’effacent, et où des fées et des esprits jouent avec leurs destins. Le désir se déplace, les identités vacillent. Mendelssohn traduit ces troubles amoureux en musique et, à 17 ans, compose l’ouverture de cette œuvre magistrale dont la célèbre Marche nuptiale reste l’emblème, rendant hommage à l’univers féerique et envoûtant de la pièce de Shakespeare.

Pensée à l’origine comme une symphonie de la jeunesse, elle est ici interprétée par la génération pour qui elle fut imaginée : les élèves de l’École du TNB et le chœur de Chambre Prolatio du Conservatoire de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T22:15:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/le-songe-d-une-nuit-d-ete

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



