Le sorcier qui boîte, salon presque fantastique Manège de Brack Dole

Informations pratiques

Dole

Le sorcier qui boîte, salon presque fantastique

Manège de Brack 22 place Barberousse Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-13 19:30:00

Date(s) :

2026-09-12

? Envie de vivre une journée magique en famille ?

Les 12 et 13 septembre 2026, le Manège de Brack à Dole accueille Le Sorcier qui Boîte, un tout nouveau salon immersif consacré à l’univers de la magie, de l’imaginaire et de l’artisanat.

Organisé par l’association Les Ravagés, déjà connue pour le salon Enigma, cet événement inédit dans le Jura invite petits et grands à pousser les portes d’une école de sorcellerie complètement déjantée, où spectacles, personnages hauts en couleur et artisans passionnés se côtoient tout au long du week-end.

Une trentaine d’artisans venus de toute la France seront présents pour faire découvrir leurs créations originales baguettes magiques, bijoux, décorations, objets en cuir, sculptures, illustrations, vêtements, livres, créations ésotériques, hypocras et bien d’autres trésors inspirés des univers fantastiques.

Au détour des allées, impossible de savoir sur quel professeur complètement loufoque vous allez tomber. Tout au long de la journée, des spectacles humoristiques, des cours de sorcellerie qui dérapent et des rencontres inattendues rythmeront la visite, avec un humour pensé pour faire rire autant les enfants que les adultes. Six spectacles différents, joués deux fois par jour, viendront ponctuer votre journée et vous permettront de découvrir les personnages les plus farfelus de cette école de magie pas comme les autres. Les plus jeunes pourront également profiter d’ateliers créatifs organisés tout au long du week-end.

Que vous soyez passionné de magie, amateur d’artisanat ou simplement à la recherche d’une sortie originale en famille, Le Sorcier qui Boîte vous promet une journée pleine de rires, de surprises et de découvertes. .

Manège de Brack 22 place Barberousse Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le sorcier qui boîte, salon presque fantastique

L’événement Le sorcier qui boîte, salon presque fantastique Dole a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE