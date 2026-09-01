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AGENDA · Arrens-Marsous

Le Soulor raconte Col du Soulor Arrens-Marsous

mercredi 16 septembre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Col du Soulor
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Le Soulor raconte

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Venez partager un moment de découverte autour des contes de montagne, pour petits et grands.
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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98  contact@maisondusoulor.fr

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English :

Come share a moment of discovery through mountain tales, for young and old alike.

L’événement Le Soulor raconte Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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