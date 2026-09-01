Le Soulor raconte Col du Soulor Arrens-Marsous
mercredi 16 septembre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Le Soulor raconte
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez partager un moment de découverte autour des contes de montagne, pour petits et grands.
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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr
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English :
Come share a moment of discovery through mountain tales, for young and old alike.
L’événement Le Soulor raconte Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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