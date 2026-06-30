Le souper Jean Claude Brisville Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Le souper Jean Claude Brisville

Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 20h30.

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 16h.

Vendredi 29 janvier 2027 à partir de 20h30.

Samedi 30 janvier 2027 à partir de 20h30. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2027-01-29 2027-01-30

La scène du souper se déroule à Paris le 6 juillet 1815 à minuit, dans l’hôtel particulier de Talleyrand…

Mise en scène: Dominique Lamour.

Distribution:

Talleyrand / Michel Adjriou, Fouché /Jean-Michel Messina

Les deux valets / Pascal Gentil, Jean Latil



La scène du souper se déroule à Paris le 6 juillet 1815 à minuit, dans l’hôtel particulier de Talleyrand, juste avant le retour au pouvoir de Louis XVIII, après la défaite de Napoléon à Waterloo capturé par les anglais, qui sera exilé à Saint-Hélène.

Fouché s’est rendu à l’invitation de Talleyrand pour y parler affaires. Paris est occupé par les troupes coalisées anglaises et russes. On s’interroge alors sur la nature du gouvernement à donner à la France. Dehors, des émeutiers sont contenus avec difficulté par le service d’ordre de la capitale.

Fouché pense qu’il faut revenir à la république. Pour Talleyrand, il faut restaurer la monarchie ; mais pour cela, il a besoin de l’appui de Fouché, actuellement président du gouvernement provisoire, qui contrôle la ville de Paris.

Ce fin souper est l’occasion de le convaincre que le retour de Louis XVIII sur le trône est la seule bonne solution. Entre deux plats, les deux hauts dignitaires révèlent, souvent à demi mot, leurs crimes, leurs trahisons, leurs intrigues. Ennemis jurés depuis toujours, ces deux requins de la politique, dénués de tout scrupule et assoiffés de pouvoir, ont su se rendre indispensables à tous les régimes. Mais ce soir-là, afin de ménager une nouvelle fois leurs intérêts, ils n’ont pas d’autres choix que de s’allier et de surmonter des années de trahisons et de haine mutuelles. Dans l’argenterie et le velours, entre culs d’artichauts à la ravigote, fois gras truffé, et champagne, les deux puissants se jaugent, s’affrontent et préparent, tout à leur profit, un nouveau rendez-vous avec l’Histoire. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

The dinner scene takes place in Paris at midnight on July 6, 1815, at Talleyrand’s private mansion…

L’événement Le souper Jean Claude Brisville Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille