Le sous-marin Espadon, Sous-marin Espadon, Saint-Nazaire
samedi 19 septembre 2026 · Sous-marin Espadon · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Le sous-marin Espadon 19 et 20 septembre Sous-marin Espadon Loire-Atlantique
Tarifs préférentiels pour les Journées du Patrimoine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Premier sous-marin français à avoir plongé sous la banquise, il constitue un patrimoine maritime exceptionnel. Dans son ventre, hommes et machines se partagent un espace restreint qui vibre du son des appareils et des ordres des officiers.
Pour les Journées européennes du patrimoine, l’Espadon est à tarif préférentiel : demi-tatif pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans.
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Premier sous-marin français à avoir plongé sous la banquise, il constitue un patrimoine maritime exceptionnel. Dans son ventre, hommes et machines se partagent un espace restreint qui vibre du son et…
© Photographe V. Bauza
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