Le souterrain endiablé (8-12 ans), Souterrain de la Règle, Limoges

Informations pratiques

Le souterrain endiablé (8-12 ans) 29 – 31 octobre Souterrain de la Règle Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T14:00:00+01:00 – 2026-10-29T14:45:00+01:00

Fin : 2026-10-31T17:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:45:00+01:00

BOUH, MÊME PAS PEUR !

Découvre un souterrain monstrueusement effrayant et laisse-toi envoûter par des histoires d’Halloween !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Pour Halloween, viens trembler dans les souterrains de Limoges ! #Villedartetdhistoire #Halloween

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