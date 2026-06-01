LE SPECTACLE AU CINÉMA LA FLÛTE ENCHANTÉE Saint-Chély-d’Apcher
LE SPECTACLE AU CINÉMA LA FLÛTE ENCHANTÉE Saint-Chély-d’Apcher jeudi 11 juin 2026.
Saint-Chély-d’Apcher
LE SPECTACLE AU CINÉMA LA FLÛTE ENCHANTÉE
130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d’Apcher retransmet l’opéra La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, capté au prestigieux Royal Opera House de Londres.
Le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d’Apcher retransmet l’opéra La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, capté au prestigieux Royal Opera House de Londres.
Chef-d’œuvre du répertoire lyrique, cet opéra mêle aventure, fantastique, humour et quête initiatique dans une mise en scène spectaculaire accessible aux amateurs d’opéra comme aux nouveaux spectateurs.
La princesse Pamina a été enlevée. Sa mère, la Reine de la Nuit, charge le jeune prince
Tamino de porter secours à sa fille. Tamino et son fidèle acolyte, Papageno, se lancent dans l’aventure, mais ils comprennent rapidement que, lorsqu’on part à la recherche de l’amour, les apparences sont parfois trompeuses. Guidés par une flûte enchantée, ils rencontrent des monstres, des bandits, et une mystérieuse confrérie d’hommes mais, en fait, l’aide arrive au moment où ils s’y attendent le moins. .
130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr
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English :
The Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d?Apcher broadcasts Wolfgang Amadeus Mozart?s opera The Magic Flute, filmed at London?s prestigious Royal Opera House.
L’événement LE SPECTACLE AU CINÉMA LA FLÛTE ENCHANTÉE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-05-27 par Conseil Départemental
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