Saint-Chély-d’Apcher

VIDE GRENIER

Parking du Pontet Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez faire un tour au troisième vide greniers organisé par l’association Mission Enfants IPA. Grâce aux évènements caritatifs qu’ils organisent, cette association contribue à l’amélioration des conditions de vie et d’accueil des enfants et des familles de pays défavorisés. Une buvette est disponible sur place.

Venez faire un tour au troisième vide greniers organisé par l’association Mission Enfants IPA. Grâce aux évènements caritatifs qu’ils organisent, cette association contribue à l’amélioration des conditions de vie et d’accueil des enfants et des familles de pays défavorisés. Une buvette est disponible sur place. .

Parking du Pontet Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 31 74 02 73 missionenfantsipa@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the third garage sale organized by the association Mission Enfants IPA. Thanks to the charity events they organize, this association helps to improve the living conditions of children and families in underprivileged countries. A refreshment stand is available on site.

L’événement VIDE GRENIER Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT Margeride en Gévaudan