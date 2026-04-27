VIDE GRENIER Saint-Chély-d’Apcher
VIDE GRENIER Saint-Chély-d’Apcher dimanche 14 juin 2026.
Saint-Chély-d’Apcher
VIDE GRENIER
Parking du Pontet Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez faire un tour au troisième vide greniers organisé par l’association Mission Enfants IPA. Grâce aux évènements caritatifs qu’ils organisent, cette association contribue à l’amélioration des conditions de vie et d’accueil des enfants et des familles de pays défavorisés. Une buvette est disponible sur place.
Venez faire un tour au troisième vide greniers organisé par l’association Mission Enfants IPA. Grâce aux évènements caritatifs qu’ils organisent, cette association contribue à l’amélioration des conditions de vie et d’accueil des enfants et des familles de pays défavorisés. Une buvette est disponible sur place. .
Parking du Pontet Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 31 74 02 73 missionenfantsipa@laposte.net
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English :
Come and take part in the third garage sale organized by the association Mission Enfants IPA. Thanks to the charity events they organize, this association helps to improve the living conditions of children and families in underprivileged countries. A refreshment stand is available on site.
L’événement VIDE GRENIER Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT Margeride en Gévaudan