A COEUR PERDU Saint-Chély-d’Apcher

A COEUR PERDU

D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

C’est Mozart qu’on ressuscite !

C’est Mozart qu’on ressuscite !

Philippe Chevallier, issu du célèbre duo comique Chevallier & Laspalès, dit et commente avec espièglerie les mots savants et poétiques du philosophe Fabrice Hadjadj. Incarnant un dandy désabusé qui ne jure d’abord que par le pessimisme et la noirceur, il nous raconte sa conversion à la joie la plus juvénile qu’il trouve dans la musique de l’enfant-prodige. Et si la grâce et la douceur du génie autrichien n’étaient qu’une préfiguration du bonheur qui nous attend au Paradis ?

Accompagné par les musiciens du Trio Bagatelle, l’interaction entre la musique et le texte de Fabrice Hadjadj prend vie à travers les œuvres les plus emblématiques du bonheur mozartien Une petite musique de nuit, Sonate facile, Ah vous dirais-je Maman … Les musiciens interprètent également des airs à découvrir ainsi qu’une œuvre majeure de la musique de chambre de Mozart dans son intégralité dont on vous laisse la surprise !

“Et puis soudain, une allégresse insaisissable transcende la grille des accords et fait entendre, dans la mélodie la plus simple, quelque chose comme la création du monde.” (extrait du texte de Fabrice Hadjadj)

Avec trois musiciens piano, violon et violoncelle .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 78 64 33 34 contact@eveil-prod.com

English :

Mozart is resurrected!

Philippe Chevallier, from the famous comedy duo Chevallier & Laspalès, mischievously tells and comments on the learned and poetic words of philosopher Fabrice Hadjadj. Playing the role of a disillusioned dandy who at first swears by pessimism and darkness, he recounts his conversion to the most youthful joy he finds in the music of the child prodigy.

