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FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Chély-d’Apcher

FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Chély-d’Apcher

FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Chély-d’Apcher dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 48200 Saint-Chély-d'Apcher

Département : Lozère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Saint-Chély-d’Apcher

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Saint-Chély vous attend pour la fête de la Musique!
Venez partager vos chansons, votre bonne humeur, un verre, une pizza, ou une danse.
Saint-Chély vous attend pour la fête de la Musique!
Venez partager vos chansons, votre bonne humeur, un verre, une pizza, ou une danse.
15h30 18h30 SCÈNE OUVERTE, Menée par les musiciens de l’association barrabande ROCKANGOL
19h CONCERT DE YACK, Duo chanson pop électro
DJ SET à 20h30SKFIT DJ Groove & Bamboche
Food-trucks et buvettes sur place !   .

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 07 68 34 53 

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English :

Saint-Chély awaits you for the Fête de la Musique!
Come and share your songs, your good mood, a drink, a pizza, or a dance.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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