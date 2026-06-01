Saint-Chély-d’Apcher

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Saint-Chély vous attend pour la fête de la Musique!

Venez partager vos chansons, votre bonne humeur, un verre, une pizza, ou une danse.

Saint-Chély vous attend pour la fête de la Musique!

Venez partager vos chansons, votre bonne humeur, un verre, une pizza, ou une danse.

15h30 18h30 SCÈNE OUVERTE, Menée par les musiciens de l’association barrabande ROCKANGOL

19h CONCERT DE YACK, Duo chanson pop électro

DJ SET à 20h30SKFIT DJ Groove & Bamboche

Food-trucks et buvettes sur place ! .

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 07 68 34 53

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English :

Saint-Chély awaits you for the Fête de la Musique!

Come and share your songs, your good mood, a drink, a pizza, or a dance.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan