Saint-Chély-d’Apcher

42ÈME FOIRE À LA BONNE BOUFFE

Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Depuis plus de 40 ans, la Foire à la Bonne Bouffe vous font découvrir les producteurs, artisans locaux et commerçants divers. De nombreuses animations vous seront proposées jeux en bois, structures gonflables, balade à poney, déambulation musicale et danses Folkloriques.

Les traiteurs de la foire et les restaurateurs de la ville vous proposeront des plats chauds et leurs spécialités le midi.

Depuis plus de 40 ans, la Foire à la Bonne Bouffe vous font découvrir les produits divers et variés des producteurs, d’artisans locaux et de commerçants de tous les horizons. De nombreuses animations vous seront proposées jeux en bois, structures gonflables, balade à poney, déambulation musicale et danses Folkloriques.

Les traiteurs de la foire et les restaurateurs de la ville vous proposeront des plats chauds et leurs spécialités le midi. .

Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

For over 40 years, the Foire à la Bonne Bouffe has been introducing you to producers, local craftsmen and a wide range of retailers. There’s plenty to keep you entertained: wooden games, inflatable structures, pony rides, musical processions and folk dances.

The fair’s caterers and the town’s restaurateurs will be serving hot dishes and their specialities at lunchtime.

L’événement 42ÈME FOIRE À LA BONNE BOUFFE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-OT Margeride en Gévaudan