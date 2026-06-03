Le spectacle « Fanfare » au Cirque Électrique Cirque Electrique Paris
Le spectacle « Fanfare » au Cirque Électrique Cirque Electrique Paris samedi 14 novembre 2026.
« FANFARE (expérience) électrique » revisite les fondamentaux du cirque : piste en 360°, numéros de cirque et de music-hall qui se succèdent, du trapèze à l’acrobatie, de l’équilibre à la bouffonnerie, de la banquine (voltige) au jonglage des idées, comme une fausse comédie musicale, avec claquettes et danses arythmiques !…
Cartoons et musique de dessin animé, orchestre perché, clowns et fanfaronnade, pop-corn et cotillons, aucun fil conducteur, il n’y a pas une narration mais des narrations, crètes et pâquerettes, tarte à la crème, et (surtout) une naïveté assumée.
Enfin, enfants sortez vos parents !
Distribution :
Petit bouquet : comédie
Etienne Chauzy: jonglage
Sanja Kosonen: fil de fer, capilotraction
Christian Padilla: jonglage, acrobatie
Abby Richert: acrobatie aérienne
Nina Van der Pyl: contorsion, équilibre
Hervé Vallée, mise en scène, musicien
Jb Véry: musicien
« Fanfare (expérience) électrique » en met plein la vue à l’inégalable Cirque Électrique, du 13 novembre au 30 décembre. Un spectacle à partir de 3 ans !
Du vendredi 13 novembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
payant
Plein : 17,99€
Réduit 13,99€
Tarif jeune – de 7 ans : 7,99€
Représentations supplémentaires pour les scolaires.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T16:00:00+01:00
fin : 2026-12-27T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:30:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:30:00+02:00;2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T16:30:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:30:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T16:30:00+02:00;2026-11-29T15:00:00+02:00_2026-11-29T16:30:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T16:30:00+02:00;2026-12-06T15:00:00+02:00_2026-12-06T16:30:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T16:30:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T16:30:00+02:00;2026-12-19T15:00:00+02:00_2026-12-19T16:30:00+02:00;2026-12-20T15:00:00+02:00_2026-12-20T16:30:00+02:00;2026-12-26T15:00:00+02:00_2026-12-26T16:30:00+02:00;2026-12-27T15:00:00+02:00_2026-12-27T16:30:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
+33954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris
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