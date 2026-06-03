« FANFARE (expérience) électrique » revisite les fondamentaux du cirque : piste en 360°, numéros de cirque et de music-hall qui se succèdent, du trapèze à l’acrobatie, de l’équilibre à la bouffonnerie, de la banquine (voltige) au jonglage des idées, comme une fausse comédie musicale, avec claquettes et danses arythmiques !…

Cartoons et musique de dessin animé, orchestre perché, clowns et fanfaronnade, pop-corn et cotillons, aucun fil conducteur, il n’y a pas une narration mais des narrations, crètes et pâquerettes, tarte à la crème, et (surtout) une naïveté assumée.

Enfin, enfants sortez vos parents !

Distribution :

Petit bouquet : comédie

Etienne Chauzy: jonglage

Sanja Kosonen: fil de fer, capilotraction

Christian Padilla: jonglage, acrobatie

Abby Richert: acrobatie aérienne

Nina Van der Pyl: contorsion, équilibre

Hervé Vallée, mise en scène, musicien

Jb Véry: musicien

« Fanfare (expérience) électrique » en met plein la vue à l’inégalable Cirque Électrique, du 13 novembre au 30 décembre. Un spectacle à partir de 3 ans !

Du vendredi 13 novembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

payant

Plein : 17,99€

Réduit 13,99€

Tarif jeune – de 7 ans : 7,99€

Représentations supplémentaires pour les scolaires.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-14T16:00:00+01:00

fin : 2026-12-27T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:30:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:30:00+02:00;2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T16:30:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:30:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T16:30:00+02:00;2026-11-29T15:00:00+02:00_2026-11-29T16:30:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T16:30:00+02:00;2026-12-06T15:00:00+02:00_2026-12-06T16:30:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T16:30:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T16:30:00+02:00;2026-12-19T15:00:00+02:00_2026-12-19T16:30:00+02:00;2026-12-20T15:00:00+02:00_2026-12-20T16:30:00+02:00;2026-12-26T15:00:00+02:00_2026-12-26T16:30:00+02:00;2026-12-27T15:00:00+02:00_2026-12-27T16:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

+33954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris



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