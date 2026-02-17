Le stade Marie-Marvingt Parking M1 puis entrée A Le Mans

Le stade Marie-Marvingt

Tarif : 7 – 7 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Laissez-vous conter les coulisses, sillonnez les salons et loges, l’espace médias, les bords pelouse, les vestiaires, du plus grand équipement sportif et événementiel du Mans. Avec le soutien de Le Mans Stadium

Votre guide sera Sibyl Davy

Billetterie en ligne sur le site du stade Marie-Marvingt. .

Parking M1 puis entrée A Chemin aux Bœufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 16 60 60

