Le Street Artiste Speedy Graphito vous guide GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Samedi 30 mai, 11h00 Tarif de la visite : 12 € par personne.

La galerie d’art Le Comoedia vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Speedy Graphito, pionnier de la scène urbaine française et figure majeure de l’art contemporain.

La galerie d’art Le Comoedia vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Speedy Graphito, pionnier de la scène urbaine française et figure majeure de l’art contemporain. Pour la première fois en Bretagne, l’artiste investit Le Comoedia avec une rétrospective immersive retraçant plus de 40 ans de création.

Pensée comme un véritable parcours visuel, l’exposition _Arrêt sur images_ transforme l’ancien cinéma en un _Graphitoscope_ : une mise en scène vivante où chaque oeuvre devient un plan, chaque espace une séquence, chaque déplacement une progression narrative.

De la naissance du street art aux expérimentations numériques, en passant par la pop culture et les références à l’histoire de l’art, Speedy Graphito compose un univers libre, foisonnant et en perpétuelle évolution.

Rencontrez l’artiste et découvrez son regard unique sur plus de quatre décennies de création.

Ce que vous allez découvrir :

– Le parcours artistique et les différentes périodes de l’œuvre de Speedy Graphito

– Vivre la visite à travers le regard et les intentions de l’artiste

– Comprendre le concept du _Graphitoscope_ et la scénographie immersive du Comoedia

– Échanger directement avec l’artiste lors d’un moment privilégié

– Faire dédicacer vos ouvrages ou supports

Déroulement de la visite

La visite commentée dure environ 60 minutes.

Vous disposez ensuite de 30 minutes pour vos questions, vos échanges, vos achats ou pour prolonger librement votre découverte de l’exposition.

Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets. Fermeture des portes à 11h. Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la visite.

Informations pratiques

Tarif de la visite : 12 € par personne. Le règlement s’effectue en ligne et votre billet (numérique ou imprimé) sera à présenter lors de votre venue.

Le nombre de participants est limité afin de garantir une expérience de qualité et un échange privilégié avec l’artiste. Nous vous conseillons de réserver votre place dès maintenant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T12:30:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/le-street-artiste-speedy-graphito-vous-guide

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère



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