Le Studio Nadar et les fonds photographiques des trois Detaille, Théâtre d’Arles, Arles
lundi 6 septembre 2027 · Théâtre d'Arles · Arles
Informations pratiques
Le Studio Nadar et les fonds photographiques des trois Detaille 6 – 10 septembre 2027 Théâtre d’Arles Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-09-06T18:00:00+02:00 – 2027-09-06T19:30:00+02:00
Fin : 2027-09-10T18:00:00+02:00 – 2027-09-10T19:30:00+02:00
Cycle de conférences sur l’histoire fabuleuse du studio Nadar et de trois générations de photographes de la famille Detaille, qui ont notamment photographié Arles, la Camargue et les Arlésiennes, présenté par Gérard Detaille, éditeur, photographe et collectionneur, avec la complicité de Dominique Bluzet, directeur du théâtre d’Arles, ainsi que des Théâtres du Gymnase, des Bernardines, du Jeu de Paume, et du Grand Théâtre de Provence.
Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie
Théâtre d’Arles 34 Bd Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]
Cycle de conférences sur l’histoire fabuleuse du studio Nadar et de trois générations de photographes de la famille Detaille, qui ont notamment photographié Arles, la Camargue et les Arlésiennes, par…
Façade du studio Nadar à Marseille © Nadar père. Fonds Détaille.
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