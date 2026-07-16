Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Le syndrome de l’infirmière

La FERTE-St-AUBIN Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Le syndrome de l’infirmière à partir de 12 ans Prisonnière du syndrome de l’infirmière , Céline Gorget s’auto-analyse dans ce spectacle où le burlesque le dispute à l’insolence.

Le syndrome de l’infirmière / Céline Gorget.

### [**BILLETTERIE**](https://openagenda.com/loiret/contribute/event)

Une heure pour se sortir du syndrome de l’infirmière, avec le rire en fil rouge. Un moment frais, puissant, intime et cocasse.

C’est une histoire de redémarrage, de danseuse étoile et de carburateur. Un mélange explosif de candeur et de maturité. Après plusieurs décennies à s’occuper des autres, comment tout remettre à plat la famille, l’enfance, la société, pour s’organiser le début d’une nouvelle vie, délicieuse et insensée, rien que pour sa pomme ?

C’est drôle, c’est fou, c’est idiot, c’est insolent, c’est tendre, c’est illuminé, et ça fait du bien par où ça passe … 10 .

La FERTE-St-AUBIN Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 81 34

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English :

%AB The Nurse Syndrome %BB Ages 12 and up %A0 A prisoner of the %AB Nurse Syndrome %BB, Céline Gorget engages in self-analysis in this show where burlesque vies with insolence.

L’événement Le syndrome de l’infirmière La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-16 par ADRT45