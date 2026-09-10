Le Syndrome du Spaghetti – Compagnie Lolium, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

Le Syndrome du Spaghetti – Compagnie Lolium Jeudi 15 octobre, 10h00, 19h30 Maison Folie Moulins Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:05:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:35:00+02:00

Elle s’appelle Léa. Elle a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser : entrer en WNBA (ligue US de basket-ball féminin). Entraînée par son père qui est à la fois son modèle et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. Jusqu’au moment où un évènement familial rebat toutes les cartes… Le syndrome du spaghetti explore les nœuds de l’adolescence et la force de la résilience. Léa transforme sa douleur en énergie et sa chute en élan de vie. Sa route croise celle d’Anthony qui ne rêve plus depuis longtemps. La rencontre de ces deux-là redessine leurs chemins.

Ce spectacle est une adaptation du roman de Marie Vareille, porté par Marion Zaboïtzeff, dans une adresse directe au public.

Durée 1 h 05

Tout public, à partir de 13 ans

Jeudi 15 octobre, 10 h

Tarif unique 2 €

Jeudi 15 octobre, 19 h 30

Tarifs 5 / 3 €

Sur réservation via le lien

En + : en amont du spectacle, venez assister à une lecture partagée avec les artistes. Rendez-vous à la médiathèque de Moulins, le mercredi 07 octobre à 15h30 et c’est gratuit !

______

Texte : Marie Vareille, éditions Pocket Jeunesse, 2020

Adaptation : Marion Zaboïtzeff

Mise en scène : Henri Botte

Jeu : Marion Zaboïtzeff

Création régie lumière : Rémi Vasseur

Production : Emma Garzaro – M@P

Production : Compagnie Lolium Coproduction : Le Phénix, scène nationale / Valenciennes ; Soutien : DRAC Hauts-de-France dans le cadre de l’été culturel 2023.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-syndrome-du-spaghetti-compagnie-lolium »}, {« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320950882 »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Le rêve de basket de Léa, 16 ans, s’effondre après un drame familial. Adapté du roman de Marie Vareille, ce spectacle puissant transforme sa chute en un magnifique élan de vie et de résilience.