Le Tapissage | Les Complices Impro Labo Diva Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 20:30 – 21:30

Gratuit : non Entrée libre, participation au chapeau Réservation gratuite conseillée, participation libre au chapeau. Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Trois suspects, un·e coupable… À vous de trancher !Alors qu’un crime a eu lieu, trois individus suspectés de l’avoir commis vont devoir prouver au jury leur innocence afin d’éviter la prison. À l’issue de chaque saynète improvisée, le public vote pour donner un avertissement à celui ou celle qui lui semblera le ou la plus suspect·e. Et au terme du jugement, l’individu ayant récolté le plus d’avertissements sera déclaré COUPABLE !Avec Ange-Marine Chenevat, Timothé Dauplay et Joakim Duval.Le jeudi 10 septembre 2026 à 20h30.Rendez-vous au Labo Diva, 24 mail des Chantiers, 44200 Nantes île de NantesEntrée gratuite, participation libre au chapeau.A boire et à manger sur place !

Labo Diva Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/les-complices-impro/evenements/le-tapissage-les-complices-theatre-d-improvisation



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