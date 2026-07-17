Le Temple Protestant, Temple Protestant, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le Temple Protestant Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre ou accompagnée par des membres de la communauté protestante.

Temple Protestant 1 Rue du Docteur Claude Mairesse, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France

Visite libre ou accompagnée par des membres de la communauté protestante.

©Ville de Saint-Quentin