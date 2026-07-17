AGENDA · Saint-Quentin
Le Temple Protestant, Temple Protestant, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Saint-Quentin
Informations pratiques
Le Temple Protestant Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre ou accompagnée par des membres de la communauté protestante.
Temple Protestant 1 Rue du Docteur Claude Mairesse, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France
Visite libre ou accompagnée par des membres de la communauté protestante.
©Ville de Saint-Quentin
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