Le temps comme matière sensible : une exposition des formes discrètes du quotidien Art+Art Galerie Paris
Le temps comme matière sensible : une exposition des formes discrètes du quotidien Art+Art Galerie Paris samedi 25 avril 2026.
Le temps ne se déploie pas toujours selon une ligne continue.
Il suspend son cours, se répète, se dilate, parfois jusqu’à disparaître dans l’apparente banalité du quotidien.
Temps domestiques | Le temps plié s’intéresse à ces états du temps souvent imperceptibles : les gestes répétés, l’attente, les transformations lentes, les traces laissées par l’usage et la durée.
L’exposition propose un espace où le temps n’est pas narré, mais rendu sensible à travers la matière. Par la superposition, le tissage, la couture, le recouvrement et l’usure, il se manifeste progressivement sous forme de strates, de textures et de marques.
Il ne s’agit pas d’un récit achevé, mais d’une présence diffuse, inscrite dans les détails et les surfaces, où chaque trace devient l’empreinte d’un temps vécu.
Le visiteur est invité à parcourir ces formes discrètes du temps, à lire ce qui persiste dans les plis, les intervalles et les silences.
Le temps ne va pas toujours de l’avant. Il se suspend, se répète, s’étire dans les gestes les plus ordinaires.
Temps domestiques | Le temps plié explore ces temporalités discrètes qui habitent le quotidien : l’attente, la répétition, l’usure, les transformations lentes presque imperceptibles.
Du samedi 25 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T01:59:59+02:00
Date(s) :
Art+Art Galerie 28 rue de la Fontaine au Roi 75011 6 Rue ForezParis
https://plustroisartasso.com/
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