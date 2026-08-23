Le temps d’Aimer la danse Elirale Tardets-Sorholus
lundi 21 septembre 2026 · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Le temps d’Aimer la danse Elirale
Fronton Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 10:30:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
La commune vous invite à un spectacle de danse à Tardets, en Soule.
La compagnie Elirale, dirigée par Pantxika Telleria, a invité deux de ses jeunes artistes, Joana Millet-Arias et Jon Vernier-Bareigts, à créer un duo pour la rue. Accompagnés en direct par le musicien Xabi Darthayette, les sauts au cœur des danses traditionnelles catalanes et basques deviennent le point de départ d’une ronde rythmée et rassembleuse. Un tourbillon d’énergie. .
Fronton Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Le temps d’Aimer la danse Elirale
L’événement Le temps d’Aimer la danse Elirale Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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