Informations pratiques

Tardets-Sorholus

Le temps d’Aimer la danse Elirale

Fronton Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 10:30:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

La commune vous invite à un spectacle de danse à Tardets, en Soule.

La compagnie Elirale, dirigée par Pantxika Telleria, a invité deux de ses jeunes artistes, Joana Millet-Arias et Jon Vernier-Bareigts, à créer un duo pour la rue. Accompagnés en direct par le musicien Xabi Darthayette, les sauts au cœur des danses traditionnelles catalanes et basques deviennent le point de départ d’une ronde rythmée et rassembleuse. Un tourbillon d’énergie. .

Fronton Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le temps d’Aimer la danse Elirale

L’événement Le temps d’Aimer la danse Elirale Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque