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Le temps d’autrefois raconté aux enfants Souvigné

mercredi 12 août 2026 · Souvigné

Le temps d’autrefois raconté aux enfants Souvigné

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue du Prieuré
Ville
79800 Souvigné
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Souvigné

Le temps d’autrefois raconté aux enfants

Rue du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Venez pousser les portes du Musée de la vie rurale à Souvigné, proche de Saint Maixent ; accompagnez vos enfants ou petits- enfants pour un après-midi unique à la découverte de la vie quotidienne de nos drôles et drolesses quand il n’y avait ni eau courante, ni électricité.

L’exposition de l’été L’enfance d’autrefois complétera cette visite animée.
UN + Les enfants pourront apprendre à fabriquer du beurre qui accompagnera le goûter offert en fin de visite aux petits et aux grands.
Musée climatisé visite de 14h30 à 16h30 pour enfants accompagnés.

Tarif unique par personne 7€
Nombre de visiteurs limité. Réservation recommandée.
Renseignements
0549760237 ou 0695953531   .

Rue du Prieuré Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37 

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English : Le temps d’autrefois raconté aux enfants

L’événement Le temps d’autrefois raconté aux enfants Souvigné a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Haut Val De Sèvre

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