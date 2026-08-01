Le temps d’autrefois raconté aux enfants Souvigné
mercredi 12 août 2026 · Souvigné
Informations pratiques
Souvigné
Le temps d’autrefois raconté aux enfants
Rue du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez pousser les portes du Musée de la vie rurale à Souvigné, proche de Saint Maixent ; accompagnez vos enfants ou petits- enfants pour un après-midi unique à la découverte de la vie quotidienne de nos drôles et drolesses quand il n’y avait ni eau courante, ni électricité.
L’exposition de l’été L’enfance d’autrefois complétera cette visite animée.
UN + Les enfants pourront apprendre à fabriquer du beurre qui accompagnera le goûter offert en fin de visite aux petits et aux grands.
Musée climatisé visite de 14h30 à 16h30 pour enfants accompagnés.
Tarif unique par personne 7€
Nombre de visiteurs limité. Réservation recommandée.
Renseignements
0549760237 ou 0695953531 .
Rue du Prieuré Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37
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English : Le temps d’autrefois raconté aux enfants
L’événement Le temps d’autrefois raconté aux enfants Souvigné a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Haut Val De Sèvre
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