Informations pratiques

Souvigné

Le temps d’autrefois raconté aux enfants

Rue du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez pousser les portes du Musée de la vie rurale à Souvigné, proche de Saint Maixent ; accompagnez vos enfants ou petits- enfants pour un après-midi unique à la découverte de la vie quotidienne de nos drôles et drolesses quand il n’y avait ni eau courante, ni électricité.

L’exposition de l’été L’enfance d’autrefois complétera cette visite animée.

UN + Les enfants pourront apprendre à fabriquer du beurre qui accompagnera le goûter offert en fin de visite aux petits et aux grands.

Musée climatisé visite de 14h30 à 16h30 pour enfants accompagnés.

Tarif unique par personne 7€

Nombre de visiteurs limité. Réservation recommandée.

Renseignements

0549760237 ou 0695953531 .

Rue du Prieuré Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37

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English : Le temps d’autrefois raconté aux enfants

L’événement Le temps d’autrefois raconté aux enfants Souvigné a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Haut Val De Sèvre