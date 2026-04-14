Le temps des collectionneurs, Musée des beaux-arts, Rennes

Le temps des collectionneurs Dimanche 26 avril, 16h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

De Christophe Paul de Robien à Norbert Le Guérinel découvrez les passions de collectionneurs au Musée des beaux-arts de Rennes !

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De Christophe Paul de Robien à Norbert Le Guérinel découvrez les passions de collectionneurs au Musée des beaux-arts de Rennes ! Exposition

Jean-Manuel Salingue – Musée des beaux-arts de Rennes