AGENDA · Sancoins
Le temps des Grandes histoires Sancoins
mercredi 5 août 2026 · Sancoins
Informations pratiques
Sancoins
Le temps des Grandes histoires
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pour les plus de 4 ans.
Réservation conseillée
.
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
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English :
For children over 4.
Reservations recommended
L’événement Le temps des Grandes histoires Sancoins a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Loire en Berry
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