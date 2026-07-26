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Le temps des Grandes histoires Sancoins

mercredi 5 août 2026 · Sancoins

Le temps des Grandes histoires Sancoins

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du Champ du Puits
Ville
18600 Sancoins
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Sancoins

Le temps des Grandes histoires

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Pour les plus de 4 ans.
Réservation conseillée
  .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

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English :

For children over 4.
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L’événement Le temps des Grandes histoires Sancoins a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Loire en Berry

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