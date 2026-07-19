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Le temps des grandes peurs Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

mardi 24 novembre 2026 · Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt · Paris

Le temps des grandes peurs Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Lieu
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt
Adresse
2 place du Châtelet
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Quand au XIXème siècle l’historien Jules Michelet évoquait « le temps des grandes peurs », c’était celui du Moyen-Âge. Marqué par les épidémies, les famines, les guerres. Pensait-on que pareilles terreurs renaîtraient face au climat, aux crises économiques, internationales, ou à l’intelligence artificielle ?

Rencontre animée par Fabienne Pascaud

Rencontre dans le cadre de l’agora 2026-2027 en partenariat avec Télérama.
Le mardi 24 novembre 2026
de 18h30 à 19h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-24T19:30:00+01:00
fin : 2026-11-24T20:45:00+01:00
Date(s) : 2026-11-24T18:30:00+02:00_2026-11-24T19:45:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet  75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142742277


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