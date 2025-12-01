Le Temps des Histoires Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Le Temps des Histoires
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
mercredi 24 décembre 2025.
Le Temps des Histoires
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Début : 2025-12-24 10:30:00
fin : 2026-02-12 11:00:00
2025-12-24 2025-12-30 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor propose de courtes lectures qui vous donneront l’impression de voyager et, qui sait, feront peut-être naître des vocations d’explorateurs ou d’exploratrices !
Gratuit. Durée de 20 à 30 minutes. Dans la limite des places disponibles. .
