Le Temps des Histoires Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Le Temps des Histoires

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:30:00

fin : 2026-02-12 11:00:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-30 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor propose de courtes lectures qui vous donneront l’impression de voyager et, qui sait, feront peut-être naître des vocations d’explorateurs ou d’exploratrices !

Gratuit. Durée de 20 à 30 minutes. Dans la limite des places disponibles. .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

