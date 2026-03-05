Le Temps des Loups par la compagnie Le Temps des Contes Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet
Le Temps des Loups par la compagnie Le Temps des Contes Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet samedi 25 avril 2026.
Le Temps des Loups par la compagnie Le Temps des Contes
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Au Temps des loups, la Terre est presque vide et tout reste à inventer.
Sous la lueur de la Lune-Louve, naissent les légendes paysages imaginaires, créatures lumineuses et premières couleurs du monde.
Sur scène, deux artistes font vivre ces récits en musique, créant peu à peu un véritable paysage sonore.
Tout public à partir de 5 ans. .
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Temps des Loups par la compagnie Le Temps des Contes
L’événement Le Temps des Loups par la compagnie Le Temps des Contes Anglet a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Anglet