Le Temps des Loups par la compagnie Le Temps des Contes Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

Le Temps des Loups par la compagnie Le Temps des Contes

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Au Temps des loups, la Terre est presque vide et tout reste à inventer.

Sous la lueur de la Lune-Louve, naissent les légendes paysages imaginaires, créatures lumineuses et premières couleurs du monde.

Sur scène, deux artistes font vivre ces récits en musique, créant peu à peu un véritable paysage sonore.

Tout public à partir de 5 ans. .

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

