Le temps du tricot, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Informations pratiques

Le temps du tricot Dimanche 11 octobre, 14h30 Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Accès libre en fonction des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:30:00+02:00

De livres en aiguilles, le musée s’associe avec la bibliothèque de Lille pour une initiation tricot. Ce temps libre invite les tricoteuses et tricoteurs, aguerris ou débutants, à partager leur amour de la laine et du fil. Pour se mettre le coeur à l’ouvrage, thé et café seront offerts au sein de l’exposition et des ouvrages thématiques vous seront conseillés. Du matériel sera à votre disposition in situ mais si vous êtes déjà équipé.e, n’hésitez pas à vous en munir ! Si vous avez une carte des bibliothèques de Lille, emportez-là aussi !

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Un temps du tricot et découverte de l’exposition « Trésors de laine & de soie »