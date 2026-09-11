Le temps passe… à Chamonix comme ailleurs, Place des Alpes, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Le temps passe… à Chamonix comme ailleurs Samedi 19 septembre, 14h00 Place des Alpes Haute-Savoie

Nombre de places limité. Inscription obligatoire avant la veille à 17h. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Si la ville de Chamonix change, des bâtiments témoignent de son histoire. Leurs transformations ou reconstructions illustrent également l’évolution urbaine d’une commune ancrée dans la modernité. Au cours d’une déambulation dans le centre-ville, découvrez certains d’entre eux.

Place des Alpes 93, rue du Docteur Paccard Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 53 00 24 »}]

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© Bertille Favre