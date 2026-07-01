Le temps qui pousse – Parcours sonore d’Alain Damasio et Floriane Pochon, Le Jardin Extraordinaire, Nantes
samedi 4 juillet 2026 · Le Jardin Extraordinaire · Nantes
Informations pratiques
Le temps qui pousse – Parcours sonore d’Alain Damasio et Floriane Pochon 4 juillet – 6 septembre Le Jardin Extraordinaire Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T08:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-06T08:30:00+02:00 – 2026-09-06T21:30:00+02:00
Dans le cadre du Voyage à Nantes
Une balade sonore inédite pour ouvrir la voie à la Cité des Imaginaires.
Cet été, l’écrivain Alain Damasio, figure phare de la science-fiction, propose avec Floriane Pochon, artiste sonore, d’arpenter avec ses oreilles et ses pieds le Jardin Extraordinaire. Un site étrange et luxuriant où pour eux, le temps pousse plus qu’il ne passe, en gerbes et en bourgeons, brassant souvenirs et avenirs, la bière et la pierre, les plantes et la farine qui vole, pour nous embarquer vers un futur à réécrire.
Prélude à son ouverture, prévue pour 2028/2029, la promenade offre à la Cité des Imaginaires son premier coup de bêche dans le sol fertile d’une programmation originale qui parie sur le mouvement et la finesse du son pour ouvrir des hublots dans nos murs.
Ici les voix montent, les passeurs hantent, les blocs stockent le temps. Une première invitation au voyage, à 20 000 mares sous le lieu, et qui nous fera faire le tour du jour en 80 mondes !
S’y esquisse déjà l’esprit de la Cité, futur site nantais dédié à la puissance des récits et aux univers à inventer.
Un projet porté en complicité avec les équipes de la Direction Nature et Jardins et Le Voyage à Nantes.
Balades du 4 juillet au 6 septembre 2026 :
tous les jours de 8h30 à 21h30
Départ de la balade : Jardin Extraordinaire
Par QR code, via smartphone et écouteurs, en suivant la signalétique dédiée.
Durée : environ 35 minutes à pied
Le Jardin Extraordinaire 1 Rue Joseph Cholet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/ »}] [{« link »: « https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/ »}]
Une balade sonore inédite pour ouvrir la voie à la Cité des Imaginaires LVAN Le Voyage à Nantes
Soundwalk – Le Temps qui pousse © Tarabust
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