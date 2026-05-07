Le temps qui reste Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard
Le temps qui reste Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard dimanche 14 mars 2027.
Châteaurenard
Le temps qui reste
Dimanche 14 mars 2027 à partir de 16h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 16:00:00
fin : 2027-03-14
Date(s) :
2027-03-14
Pièce de théâtre Le temsp qui reste à la Salle de l’Etoile.
Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul,Franck et Adrien. Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour le moins… surprenantes.
Mise en scène Philippe LELLOUCHE.
Une pièce de Philippe LELLOUCHE.
Avec Géraldine LAPALUS, David DOUILLET, Laurent OLMEDO et Philippe CURA. .
Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com
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L’événement Le temps qui reste Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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