Le territoire d’Arles dans l’œil des premiers photographes du XIXe siècle, Médiathèque, Arles
vendredi 17 septembre 2027 · Médiathèque · Arles
Informations pratiques
Le territoire d’Arles dans l’œil des premiers photographes du XIXe siècle 17 septembre – 2 octobre 2027 Médiathèque Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-09-17T13:00:00+02:00 – 2027-09-17T18:30:00+02:00
Fin : 2027-10-02T10:00:00+02:00 – 2027-10-02T17:00:00+02:00
Dès son invention la photographie se révèle un outil documentaire et scientifique essentiel pour rendre compte de la richesse et de l’état des territoires. Dans ce contexte, la ville d’Arles, considérée comme un « musée à ciel ouvert » devient un terrain privilégié pour la photographie naissante.
L’exposition présente une sélection de ces premières prises de vue réalisées à Arles entre 1845 et 1880, période qui voit se structurer et se développer photographie d’architecture et politique patrimoniale.
Toutes les photographies dévoilées proviennent des collections de la Médiathèque d’Arles. Un diaporama réunissant des images accompagne quelques photographies originales.
Horaires d’ouverture de la Médiathèque : https://mediatheque.ville-arles.fr/horaires.aspx?_lg=fr-FR
Ouverture exceptionnelle le dimanche 19 septembre de 14h à 18h.
Contact : Fabienne Martin 04 90 49 38 64, f.martin@ville-arles.fr
Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie
Médiathèque Espace Van Gogh place Félix Rey 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://mediatheque.ville-arles.fr/horaires.aspx?_lg=fr-FR »}, {« link »: « mailto:f.martin@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]
Dès son invention la photographie se révèle un outil documentaire et scientifique essentiel pour rendre compte de la richesse et de l’état des territoires. Dans ce contexte, la ville d’Arles, comme «…
Quartier Mouleyres. ©Achille Gautier-Descottes (1814-1882). Fonds Ville d’Arles
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