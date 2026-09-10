Le textile en Nord prend ses quartiers à la Préfecture, Préfecture du Nord, Lille
dimanche 20 septembre 2026 · Préfecture du Nord · Lille
Informations pratiques
Le textile en Nord prend ses quartiers à la Préfecture Dimanche 20 septembre, 09h30 Préfecture du Nord Nord
Nombre limité de places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
L’Hôtel de préfecture vous ouvre ses portes dans le cadre de visites guidées.
Cette journée exceptionnelle est également l’occasion de valoriser notre patrimoine textile d’hier et d’aujourd’hui. A la préfecture, des entreprises, entrepreneurs et écoles partagent leurs savoirs et animent ce patrimoine vivant.
Préfecture du Nord 2 rue jacquemars giélée Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://info.lenord.fr/jep2026-prefecture »}]
L’Hôtel de préfecture vous ouvre ses portes dans le cadre de visites guidées.
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